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مرض تكيس المبايض.. أعراضه وطرق علاجه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:30 م
مرض تكيس المبايض
مرض تكيس المبايض
مارسيل نظمي
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يعد مرض تكيس المبايض واحد من الأمراض المنتشرة عالميًا بين النساء، وله العديد من الأعراض مثل فرط نمو الشعر، السمنة حب الشباب مشاكل الحمل وغيرها، وهذه أبرز المعلومات الطبية عنه، وطرق العلاج بحسب الموقع المهتم بالصحة العامة webteb.

مرض تكيس المبايض

يفرز المبيضان نوعين من الهرمونات التي تؤثر على الجهاز التناسلي الأنثوي:

الاستروجين - هو الهرمون المسؤول عن:
التطور السليم للعلامات الجنسية لدى الفتيات في سن المراهقة.
النضج والوظائف الفسيولوجية الطبيعية للجهاز التناسلي الأنثوي.
​البروجسترون - مسؤول مع الاستروجين عن حدوث التغيرات الدورية في الدورة الشهرية لدى الإناث. يشمل ذلك:

التغير في غلاف جريب البويضة تمهيدا لتمزقه وخروج البويضة أثناء مرحلة التبويض.
زيادة درجة حرارة الجسم بعد عملية التبويض من أجل تهيئة الظروف المثلى للقاء البويضة والحيوان المنوي.
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ماذا يحدث في حال الإصابة بتكيس المبايض؟

ما هو المبيض؟
المبيض هو الجوندا (الجهاز الذي ينتج الخلايا الجنسية) لدى الإناث

وتتضمن متلازمة تكيس المبايض إصابة عدد من الأنظمة المختلفة بما في ذلك:

الجهاز التناسلي.
نظام التمثيل الغذائي.
نظام الأوعية الدموية والقلب.
الجلد والشعر.
العلامات المميزة لمتلازمة تكيس المبايض
متلازمة تكيس المبايض هي احدى المشاكل الشائعة بين النساء في سن الإنجاب، ونسبة كبيرة من النساء اللواتي يحملن إحدى العلامات المميزة لمتلازمة تكيس المبايض يعانين من المتلازمة نفسها، مثل:

العقم بسبب مشاكل الإباضة.
السمنة.
فرط الشعر.
انقطاع الدورة أو ندرة الطموث.

غالبا ما تتميز متلازمة تكيس المبايض بخلل وراثي على المستوى العائلي، وذلك بسبب ظهورها بين نساء الأسرة بنسبة عالية.

ما أعراض مرض تكيس المبايض ؟


تشمل العلامات التالية كلها أو بعضها:

مستويات عالية من هرمونات الذكورة - الأندروجينات.
مبيض ذا غلاف سميك يحتوي على العديد من الكيسات (أجسام مليئة بسوائل).
عدم انتظام الدورة وحتى انقطاع الطمث – لدى حوالي 90%، منهن حوالي 70% يعانين من مشاكل الخصوبة.
مقاومة عالية للأنسولين (علامات مرض السكري)، ومشاكل التمثيل الغذائي المرافقه - نحو 90%.
السمنة - حوالي 40%.
فرط الشعر في الوجه والجسم وترقق شعر الرأس - حوالي 50%.
حب الشباب - حوالي 40%.
تضرر القلب والأوعية الدموية (جدران الأوعية الدموية) نتيجة لارتفاع مستويات الدهون ثلاثية الجليتسيرئيدات وانخفاض HDL (الكولسترول الجيد).
زيادة خطر عدم أكمال فترة الحمل (إذا حدث الحمل).

ما علاج مرض تكيس المبايض ؟

يتم علاج الأعراض المصاحبة لتكيس المبايض بهذه الطرق:
اتباع نظام غذائي صحي، والمحافظة على الوزن وفقدانه- فهذا من الممكن أن: يجعل فترات الحيض لديك أكثر طبيعية، ويمكن أن يقلل من نمو الشعر والاكتئاب.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وبشكل دائم، خاصة التمارين التي تساعد على ضخ الدم لقلبك، وكذلك رفع الأوزان للحفاظ على عضلاتك قوية.
تناول الدواء للمساعدة في تخفيف الأعراض وتحقيق التوازن الهرموني. هذا العلاج قد يخفف حدة الأعراض ويساعد في الوقاية من الأمراض، وكذلك دواء لحب الشباب.
التخلص من الشعر الزائد، يمكن تجربة الكريمات الطبية للتخلص من الشعر الزائد​، أو إزالته بواسطة المعالجة بالشوارد الكهربائية أو بالليزر.
العلاج بالأعشاب الطبية.
من المهم الخضوع لمراقبة طبية مستمرة، للتأكد من أن العلاج يناسبك. وقد تكون هنالك حاجة، في بعض الأحيان، لإجراء فحوصات روتينية للسكري، فرط ضغط الدم وأمراض أخرى محتملة.

علاج مرض تكيس المبايض بالأعشاب


في احدى الدراسات تم فحص فعالية علاج كيس المبايض بالأعشاب الطبية الصينية بصيغة مكونه من أربع تركيبات مختلفة، كل واحدة لمدة نحو أسبوع، الدراسة شملت 133 امرأة مصابات بتكيس المبايض، وجاءت النتائج كالتالي بعد سلسلة من العلاجات:

لدى 110 من النساء حدث التبويض.
لدى نحو 50% من النساء المعالجات اللاتي عانين من العقم حدث الحمل.
العلاج (بإضافة مركب إضافي الى خلطة الاعشاب الطبية) أدى الى تحسن حالة النساء المصابات بتكيس المبايض واللاتي عانين من انتفاخ وحساسية الثديين ومستويات البرولاكتين العالية.

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