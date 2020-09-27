بعد تكليف السيسي.. «الحكومة» تصدر اشتراطات البناء الجديدة خلال أيام (خاص)

كشفت مصادر حكومية مسئولة عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعًا مع اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات التخطيطية للبناء، تمهيدًا لإعلان الاشتراطات الجديدة، وعودة حركة البناء لطبيعتها، على خلفية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدبولي صباح اليوم بسرعة إنجاز الأمر.وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«االدستور»، أن كل من شرع في البناء وتوقف، بسبب قرار الحكومة بوقف البناء العشوائي في كل المدن لستة أشهر، سيكون قادرًا على استئناف النشاط البنائي الخاص به، أيضًا كل من لديه أرض وكان ينوي الشروع في البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه أن يقوم بذلك في ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.وأشار المصدر إلى أن الاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها ستتضمن اشتراطات خاصة بالريف أيضًا، وهي اشتراطات عامة تهدف لوقف البناء العشوائي والاستنزاف للأراضي الزراعية.