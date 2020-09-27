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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نبيلة مكرم تتفقد مبنى وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:16 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولة تفقدية، للعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد، فى إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات تباعًا للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وتفقدت وزيرة الهجرة مقر الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزاري الذى يضم وزارة القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولى، والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، حيث وصل معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى 85%.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة عن شكرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وكل العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، لما تحقق من نسبة إنجاز تصل 85% بجودة مرتفعة، كانت فيها مراعاة لتوفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 مترا مربعا، مكونة من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية، بجانب 12 دورة مياة مجمعة، و9 دورات مياه فردية، بالإضافة إلى مدخل VIP، ومدخل للموظفين، عدد سلم هروب في حالة الأزمات، عدد مصعد VIP، عدد 3 مصاعد للموظفين، وعدد مصعد للخدمة، كذلك عدد 2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.

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