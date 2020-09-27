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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير العام يتفقد مركز السويس الاستكشافى استعدادا لافتتاحه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:23 م
مركز السويس الاستكشافي
مركز السويس الاستكشافي
كريم أنور
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تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، رافقه خلالها محمود الفولي مدير عام مديرية التربية والتعليم، وخالد سعد مدير المركز الاستكشافي، وعدد من القيادات التعليمية للوقوف على آخر الاستعدادات بالمركز بعد أعمال التطوير والتجهيزات التي تمت بالقاعات العلمية المتعددة والحاسب الآلي والمنطقة الترفيهية وماكيت الطائرة العلمية.

وفي الجولة كلف السكرتير العام، مدير عام التربية والتعليم، بسرعة استكمال التجهيزات بالمركز وتلافي الملاحظات استعدادًا لافتتاحه أمام طلبة المدارس والجامعات وأبناء السويس، مشيرًا إلى أن المركز سيكون منارة علمية ومكمل للعملية التعليمية والتثقيفية للمراحل المختلفة واكتشاف المواهب العملية والتعليمية.

وفي إطار آخر كلف اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام رئيس حي السويس وجهاز التجميل وفريق الطوارئ بجهاز النظافة، بالقيام بأعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بالمركز.

رافق السكرتير العام خلال الجولة أمل إبراهيم، رئيس حي السويس، وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق، وأشرف سليمان، مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة، وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس، ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل، والمهندس إبراهيم عبد الله، رئيس مجلس أمناء التعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم.

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