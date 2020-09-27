التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب يقيم احتفالا باليوم الوطنى للسعودية

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض، اليوم الأحد، حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، بحضور الأمين العام المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.ونوه رئيس الوفد السعودي المكلف العميد الركن يحيى بن محمد عسيري- وفقا لوكالة الأنباء السعودية- بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين ومكافحة الإرهاب بشتى مجالاته.ومن جهته، أشار اللواء المغيدي إلى دور السعودية كدولة مقر لمركز التحالف في دعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وكل ما من شأنه نبذ الفكر المتطرف والعنيف.