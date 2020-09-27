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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامى» تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه السعودية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:19 م
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، إذ تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمينـ فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ـ عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

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