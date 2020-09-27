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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: انحيازات الرئيس معلنة بشكل واضح للمواطن المصري

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:20 م
النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق
عائشة حسن
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قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما تكون انحيازاته مُعلنة بشكل واضح للمواطن المصري، بعيدًا عن الشعارات المزيفة والأكاذيب التي يعتمد عليها أهل الشر عبر منصاتهم الإعلامية.

ولفت توفيق، في بيان، إلى أن الاشتراطات الجديدة للبناء من شأنها أن لا تعيد العشوائية التي عاني منها المجتمع مرة أخرى، خاصة بعد التسهيلات التي تمت في ملف مخالفات البناء ومد المدة الزمنية مع التوجيه بشأن مشاركة المجتمع المدني في تحمل المسؤولية مع المواطن، مشيرا إلى أن الاستمرار في صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ترجمة حقيقية لدعم المواطن المصري.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وعي المصريين هو السلاح الحقيقي ضد كل الأخطار ومحاولات التشويه من أكاذيب وشعارات مزيفة ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن رهان الرئيس عبد الفتاح السيسي على وعي المصريين دائمًا في محله، والذي سيظل السبيل دائما نحو تحقيق التنمية ومواجهة كل التحديات.

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