أشرف زكي: المنتصر بالله أوصى الفنانين بالحديث الدائم عنه

قال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، اليوم الأحد عقب تشييع جثمان الفنان المنتصر بالله، إن الراحل كان من أعظم فناني عصره، وقدم العديد من الأعمال الخالدة، وكان سببًا في بسمة الملايين من المصريين والعرب، وفقدنا اليوم قامة كبيرة في الوسط الفني.وأضاف: عانى الراحل لسنوات طويلة من المرض ورافقته زوجته في رحلة مرضه، بينما لم يكن هناك تواصل كافٍ بينه وبين الفنان الراحل خلال الفترة الأخيرة، لذلك لم يكشف له عن وصيته الأخيرة له قبل وفاته.وأشار "زكي" في نهاية حديثه إلى أنه أوصى زملاءه من الفنانين للحديث عنه دائمًا لوسائل الإعلام وعن مشواره الفني الكبير تخليدًا لذكراه.ورحل الفنان المنتصر بالله في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وذلك بمستشفى مصطفى كامل العسكري بمحافظة الإسكندرية.