الهند تعلن إفشال محاولة لاختراق الحدود بإقليم كشمير

أعلن متحدث باسم قوات أمن الحدود الهندية إفشال محاولة إرهابيين مدعومين من قبل جنود باكستانيين لاختراق حدود البلاد بإقليم كشمير.وأوضح المتحدث- حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأحد- أن 5 إرهابيين مسلحين بتسليح ثقيل حاولوا اختراق الحدود بقطاع "سامبا"، مدعومين بتغطية إطلاق نار من جنود باكستانيين، وأنهم فروا باتجاه باكستان بعدما واجهتهم قوات الحدود بكثافة.وأشار إلى أن تلك هي المحاولة الثانية الفاشلة التي تقوم بها مجموعة إرهابية لاختراق الحدود خلال الأسبوعين الأخيرين.