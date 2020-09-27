«إنجاز هائل».. كيف «أنقذ» السيسي المناطق غير المخططة؟

حاز ملف تطوير المناطق غير المخططة على اهتمام خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بحياة المواطن المصري، وعليه بدأ في حل المشكلة من جذورها.وترصد "الدستور" في التقرير التالي خطوات الرئيس السيسي لتطوير المناطق غير المخططة.- الدولة تتجه حاليًا للمشروعات والمناطق غير المخططة، مع تكليف بالعمل فيها بالتوازي مع المناطق غير الأمنة.- جاءت محافظة الجيزة في طليعة المحافظات التي استحوذت على مشروعات تطوير المناطق غير المخططة بها، وتم تحديد 13 منطقة فيها بتكلفة 400 مليون جنيه، هي الوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة.- وجاءت تكلفة تطوير محافظة الغربية بـ450 مليون جنيه، في جاءت بعدها الدقهلية بتكلفة 250 مليون جنيه، دمياط 175 مليون، كفر الشيخ 170 مليون جنيه.- وتهدف الدولة لتطوير المناطق غير المخططة بكامل محافظات مصر.- حددت الحكومة 221 منطقة غير مخططة على مستوى الجمهورية على مساحة 417 ألف فدان.- تم تطوير 53 منطقة منها على مساحة 4600 فدان.- جاري تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 آلاف فدان، ومن المقرر الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل.- تصل التكلفة التقديرية لعملية تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه.- حازت المنيا على أسبقية المحافظات التي تم تفعيل تطوير المناطق غير المخططة فيها، فيما أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لبدأ التطوير.- أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المخصصات المالية للصندوق خلال العام المالي الجاري بلغت 10.8 مليار جنيه، منها 5 مليارات للمناطق غير المخططة و5.8 مليار للمناطق العشوائية غير الآمنة.