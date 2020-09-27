«الجنايات» تقضي بإعدام ربة منزل وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها

أصدرت الدائرة 11 جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية برئاسة المستشار محمد شريف طاهر حكمًا بالإعدام لربة منزل وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.وكشفت تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية في القضية المقيدة برقم 297 لسنة 2019 جنايات منشأة ناصر، بقيام " أحمد منهي أحمد محمد- 25 سنة – سائق، و"ميادة جابر علي حميدة- 22 سنة - ربة منزل" بقتل المجني عليه "هشام عيد مفتاح صالح" عمدا مع سبق الإصرار.وتبين من التحقيقات أن المتهمين وعلى إثر علاقة غير شرعية بينهما اتفقا فيما بينهما على إزهاق روح المجني عليه، فبيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدت الزوجة لهذا الغرض سلاحا أبيض (سكين) وضعته داخل أحد أدراج مسكن ضحيتهما، وتوجه العشيق صوب المسكن وتسلل بداخله من نافذة الحمام بخطى هادئة، واستل أداة بطشه، وتوجه صوب الزوج أثناء تواجده على فراشه وخلوده لنومه، وسدد له طعنة بظهره، فاستشعر به واستيقظ من نومه وحاول الذود عن نفسه وانتزاع السلاح من يده، إلا أن عاجله بطعنة أخرى بجسده، وتمكن بعد ذلك من تسديد طعنات أخرى استقرت بمواطن الحياة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.وكانت النيابة قررت إحالة المتهمين للمحاكم العاجلة أمام محكمة الجنايات التي قضت بإعدامهما.