رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف حقق السيسي الأمن الاجتماعي للمواطن المصري؟

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:37 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
طباعة
سعت الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاندماج في المجتمع التنموي، والتي تقلص من الفجوات النوعية والاجتماعية.

كان من بين تلك التشريعات قوانين الضمان الاجتماعي، الجمعيات الأهلية، التأمينات، الإعاقة، الخدمة العامة، فضلا عن برنامجي تكافل وكرامة، في إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المنخفضة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم.

وجرى إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015 ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدي مشروط للأسر المصرية تحت خط الفقر.

- وبالنسبة لبرنامج "تكافل" فهو يستهدف منه الأسر الفقيرة بالدعم النقدي بشرط التزام الأسر المستفيدة بإلحاق أطفالها (18-6 سنة) بالمدارس وانتظامهم بنسبة 780 على الأقل، مع توفير الرعاية الصحية للأم والطفل (أقل من 6 سنوات) في مراكز تقديم الخدمات الصحية.

- برنامج "كرامة"، يستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب، ككبار السن (65 سنة فأكثر) أو لديهم عجز كلي أو إعاقة تمنعهم عن العمل.

- تبلغ مخصصات اعتمادات مساعدات الضمان الأجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة نحو 19 مليار جنيه لنحو 3 ملايين و600 ألف أسرة.

موضوعات متعلقة

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

منسق «هنساعدك تتصالح»: نتمنى من الرئيس السيسي تبني مبادرتنا

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها

الصور

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

image description

تطهير ترعة نجع حمادي ورفع نواتج المخلفات بأسيوط

image description

استلام مدرسة إعدادية وجناح توسع تعليم أساسي بمركزين في أسيوط

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

الأكثر قراءة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية

المترجمة زهرة حسن في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا