كيف حقق السيسي الأمن الاجتماعي للمواطن المصري؟

سعت الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاندماج في المجتمع التنموي، والتي تقلص من الفجوات النوعية والاجتماعية.كان من بين تلك التشريعات قوانين الضمان الاجتماعي، الجمعيات الأهلية، التأمينات، الإعاقة، الخدمة العامة، فضلا عن برنامجي تكافل وكرامة، في إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المنخفضة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم.وجرى إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015 ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدي مشروط للأسر المصرية تحت خط الفقر.- وبالنسبة لبرنامج "تكافل" فهو يستهدف منه الأسر الفقيرة بالدعم النقدي بشرط التزام الأسر المستفيدة بإلحاق أطفالها (18-6 سنة) بالمدارس وانتظامهم بنسبة 780 على الأقل، مع توفير الرعاية الصحية للأم والطفل (أقل من 6 سنوات) في مراكز تقديم الخدمات الصحية.- برنامج "كرامة"، يستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب، ككبار السن (65 سنة فأكثر) أو لديهم عجز كلي أو إعاقة تمنعهم عن العمل.- تبلغ مخصصات اعتمادات مساعدات الضمان الأجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة نحو 19 مليار جنيه لنحو 3 ملايين و600 ألف أسرة.