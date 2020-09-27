«الأرصاد»: طقس حار غدًا.. ورياح مثيرة للأتربة بالصعيد
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:07 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس حار نهارا مع شبورة مائية صباحا ورياح نشطة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء، شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 33 24
وادي النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 24
بلطيم 32 24
مطروح 33 23
السلوم 33 24
سيوة 39 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 37 23
نخل 35 17
نويبع 36 27
طابا 35 26
كاترين 30 16
الطور 35 25
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 38 27
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 39 24
أسيوط 41 24
سوهاج 41 26
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 41 27
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 37 27
أبورماد 36 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 33 24
وادي النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 24
بلطيم 32 24
مطروح 33 23
السلوم 33 24
سيوة 39 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 37 23
نخل 35 17
نويبع 36 27
طابا 35 26
كاترين 30 16
الطور 35 25
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 38 27
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 39 24
أسيوط 41 24
سوهاج 41 26
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 41 27
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 37 27
أبورماد 36 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28