حمادة هلال يغني في مهرجان «بيندولين» لملكات جمال الأطفال

يستعد النجم حمادة هلال لإحياء الحفل الأول من نوعه لملوك وملكات جمال الأطفال والذي سيقام تحت اسم "مهرجان بيندولين" في الثاني من أكتوبر المقبل بالزمالك.وقال "هلال"- في بيان اليوم الأحد- إنه سعيد بمشاركته في هذا الحفل، خاصة أنه سيغني لجمهوره القريب إلى قلبه وهم الأطفال، فهو يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي، مضيفا "أشكر القائمين على المهرجان حتى أتمكن من مشاركة الأطفال فرحتهم بنجاحهم في هذا اليوم، فأنا مرتبط بالأطفال بشكل كبير جدا".وتابع: "أقدم لهم من وقت لآخر أغاني خاصة بهم، فالطفل ذكي جدًا ولا يقبل أي أغنية، فهو أذكى من الشخص الكبير، وبالتالي لا بد أن تجذبه الأغنية حتى يسمعها"، مشيرًا إلى ارتباطه بأغاني الأطفال كان بسبب حبه لها منذ طفولته، وأنه سيقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه.وذكر عزت سامي، صاحب فكرة المسابقة وأحد القائمين عليها، أنه اختار حمادة هلال لعلاقته الوطيدة بالأطفال ولشعبيته بينهم وقدرته على التفاعل معهم، موضحا "على مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا لنا، واستمرت فترة التصفيات أكثر من 300 يوم".واختتم: "بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم وتنتهي ببداية شهر مارس من العام الماضي، إلى أن جاءت أزمة كورونا، مما اضطرنا لتأجيل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر بها العالم".