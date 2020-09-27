ضبط 10 أطنان ملح فاسد في بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.وقامت مديرية تموين بني سويف، برئاسة المهندس وصفي عبدالله، بحملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.حيث تمكنت الحملة من تحرير 17 محضرا لمخالفات تم رصدها أثناء المرور المفاجئ على عدد من المخابز، والتي شملت 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن ضبط 10 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، وكميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللمطلوبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.