كيف دعمت الدولة الشباب بمشروعات الإسكان الاجتماعي؟ (أرقام)

"لقد أعطينا توجيهاتنا للحكومة منذ البداية بمنح الأولوية للمواطن المصري، لتمكينه من العيش بالصورة التي يستحقها ويطمح إليها وأن يرى وطنه رائدًا في كافة المجالات".. كلمات دائما ما يرددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، عن طريق تخصيص إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل والشباب، حيث يهدف برنامج الإسكان الاجتماعي إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة.- قامت الدولة بالانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى مايو 2020، كما تعمل الحكومة على تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 137 مليار جنيه.- بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات 3.6 مليون مواطن مصري.- من المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل في مجال البناء.- وفر برنامج الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة.- يلبي المشروع احتياجات أفقر 9640 من المصريين.- يعطي المشروع أولوية للنساء والشباب.- دعم البرنامج 48 ألف أسرة تعولها سيدات، وتمثل نسبة النساء المستفيدة 9620 من إجمالى المستفيدين.- كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب.- تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2020 وتمثل ما تتحمله الدولة من دعم محدودي الدخل المستفيدين من هذا البرنامج.