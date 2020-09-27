رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف دعمت الدولة الشباب بمشروعات الإسكان الاجتماعي؟ (أرقام)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:41 م
مشروعات الإسكان الاجتماعي
مشروعات الإسكان الاجتماعي
إيمان ماهر
طباعة
"لقد أعطينا توجيهاتنا للحكومة منذ البداية بمنح الأولوية للمواطن المصري، لتمكينه من العيش بالصورة التي يستحقها ويطمح إليها وأن يرى وطنه رائدًا في كافة المجالات".. كلمات دائما ما يرددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، عن طريق تخصيص إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل والشباب، حيث يهدف برنامج الإسكان الاجتماعي إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة.

- قامت الدولة بالانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى مايو 2020، كما تعمل الحكومة على تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 137 مليار جنيه.
- بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات 3.6 مليون مواطن مصري.
- من المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل في مجال البناء.
- وفر برنامج الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة.
- يلبي المشروع احتياجات أفقر 9640 من المصريين.
- يعطي المشروع أولوية للنساء والشباب.
- دعم البرنامج 48 ألف أسرة تعولها سيدات، وتمثل نسبة النساء المستفيدة 9620 من إجمالى المستفيدين.
- كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب.
- تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2020 وتمثل ما تتحمله الدولة من دعم محدودي الدخل المستفيدين من هذا البرنامج.

موضوعات متعلقة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

«داسوا على وشه بالجزمة».. الباز يكشف سبب غياب محمد ناصر عن «مكملين»

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

السبت.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بالهناجر

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية