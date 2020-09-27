«أسوان»: احتفال يوم السياحة العالمي دعوة ترحيب لزيارة مصر

قال الدكتور أحمد شعبان نائب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن احتفالية اليوم العالمي للسياحة تعتبر رسالة ترحيب ودعوة عامة للسائحين من كل أنحاء العالم لزيارة أسوان للتعرف والإطلاع على الآثار العريقة والتراث الإنسانى الأصيل التى تعكسها مختلف الأنماط السياحية التى تتفرد بها المحافظة سواء كانت سياحة ثقافية أو أثرية أو بيئية أو علاجية أو نيلية، علاوة على سياحة السفاري والصيد ومشاهدة الطيور فى المحميات الطبيعية، بجانب الطبيعة الخلابة وبشاشة الوجوه السمراء.وجاء ذلك في إطار الترويج والتسويق السياحي استعدادا للموسم الجديد، وخلال تكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بإعطاء إشارة البدء لانطلاق فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى بمنطقة المسلة الناقصة، وبحضور الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، بجانب القيادات السياحية والأمنية والتنفيذية.وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة المستمر للتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لكثيف الجهود لإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتطوير مختلف المواقع السياحية، وهو الذى يتوازى مع الجهود الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة السوق السياحية وحديقة درة النيل وميدان المحطة بمدينة أسوان.بالإضافة إلى مشروعات تجديد شبكات البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والنظافة العامة بمختلف المدن والمراكز للمساهمة فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة السياحية العريقة التى كانت وستظل واحة الأمن والأمان ومشتى عالمى ومقصدًا سياحيًا مهمًا على خريطة السياحة الدولية.