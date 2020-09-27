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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مع طرح منتجات بحيرة ناصر.. ارتفاع مبيعات «المصرية للأسماك» 70%

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:35 م
الأسماك
الأسماك
صلاح عامر
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أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن القوة الشرائية للمبيعات ارتفعت إلى 70% تزامنا مع طرح بشائر منتجات بحيرة ناصر بأسعار مخفضة تصل إلى 40% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقالت الشركة إنها تقوم بالدفع بالسيارات المتحركة البالغة نحو 8 سيارات متنقلة إلى المناطق الأكثر احتياجا والمناطق الشعبية والأكثر كثافة سكانية، والتجمعات الجديدة وبعض محافظات الوجه البحري وفي الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة الكبرى، لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة لمراعاة البعد الاجتماعي.

وأوضح المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، في تصريح لـ"الدستور" أن الشركة تقوم بالدفع بالسيارات المتحركة إلى مدينة 6 أكتوبر، والتجمع الخامس، وحي الاسمرات، ومنشأة ناصر، وإمبابة، والبدرشين، وحدائق الأهرام، وحي الهرم، والرماية، والبحوث بالدقي، ورمسيس، وفي محافظات الغربية، والشرقية، والمنوفية.

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