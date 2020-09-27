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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دعم السلع التموينية.. أولويات السيسي لمساعدة المواطن المصري

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:15 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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تُعد السلع التموينية أمرًا أساسيًا لأغلب أفراد الشعب المصري، الذي يعتمد عليها كمصدر أساسي لتحقيق اكتفاء غذائي في منزله، فضلا عن كونها دعما للأسر الفقيرة والمتوسطة، والتي يتغلبون من خلالها على جشع التجار، لذلك اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم السلع التموينية دعما كبيرًا.


- ميزانية الدعم

تستهدف الدولة تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه، ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، وخصصت الدولة 5 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز عام 2021-2020.

- أعداد المستفيدين من التموين

يبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.5 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69.760 مليون فرد.

- استمرار الدعم رغم وباء كورونا

تميز الموقف الاستراتيجي لمصر بالصلابة في أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بتأمين السلع الأساسية، حيث استمر دعم الدولة للسلع الغذائية واستمر تدفقات الدعم العيني للمواطنين مع تفشي الفيروس على مستوى العالم، دون أن يشعر المواطن بأي تأثير سلبي عليه.

ولعل من أبرز ما استفاد به المواطن فيما يخص دعم السلع التموينية:

- زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين على البطاقات التموينية.

- زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى 3.1 مليون طن قمح سنويا، من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وإتمام إنشاء 35 صومعة.

- تطوير منظومة الشكاوى وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك

- افتتاح 4351 منفذا جديدا لمشروع جمعيتي ويجري افتتاح 617 فرعا جديدا.

- بلغ عدد سيارات تحيا مصر لتوزيع السلع، 162 سيارة موزعة على كل أنحاء الجمهورية.

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