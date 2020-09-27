فلسطين: المخزون المتوفر للمسوحات الطبية لكورونا يكفي لـ10 أيام

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، إن المخزون المتوفر للمسوحات الطبية للكشف عن فيروس "كورونا" يكفي لمدة 10 أيام فقط.وأشار المتحدث - في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الأحد - إلى أنه من المتوقع خلال اليوم أو الغد أن يتم الحصول على المسوحات الطبية الجديدة لاستكمال الفحوصات للمواطنين بشكل أوسع بعد تقليصها لقرب نفاد المخزون.وأضاف أن النقص سببه إجراءات الاحتلال وتعقيدات حركة التنقل الدولية، مشيرا إلى أن نسبة التزام المواطنين 50%، بسبب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.وفي سياق متصل، قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة، إن المنحنى الوبائي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة غير مستقر، بسبب ارتفاع عدد المخالطين نظرا للكثافة السكانية البالغة 5000 شخص لكل كيلومتر مربع، موضحا أن شمال القطاع ومدينة غزة سجلتا أعلى الإصابات، وإن هناك نقصا في المسحات الطبية.