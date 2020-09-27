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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«100 ميلون صحة» تفحص أكثر من مليون مواطن في الشرقية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:06 م
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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شهدت محافظة الشرقية تميز منقطع النظير في أداء الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من مليون مواطن بالمحافظة، وذلك في أقل من 10 أيام منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بالمحافظة يوم السبت قبل الماضي.

وقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل بالمحافظة، مؤكدًا بأن هذا النجاح يأتي بدعم من القيادة السياسية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية فرق المبادرة الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان، ومركز ومدينة بلبيس، والذي أثنى على أداء العمل والإقبال المتزايد من المواطنين للاطمئنان على صحتهم، ووعيهم بكم الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال هذه المبادرات الرئاسية والحملات القومية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، بأنه تم تحويل أكثر من 30 ألف مواطن لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالشرقية، لاستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، ومن عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف مسعود أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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