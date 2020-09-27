الفنانون يودعون المنتصر بالله إلى مثواه الأخير

ودع عدد من الفنانين على رأسهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله عقب انتهاء قداس جنازته المقام بكنيسة الشهيد أبوسيفين بحي المهندسين بالقاهرة.ورصدت عدسة «الدستور» مشاهد تشييع الجنازة بحضور عائلة وأصدقاء الفنان الراحل، من بينهم عدد من زملائه بالوسط الفني، أبرزهم الفنان أحمد بدير وهاني رمزي وبوسي شلبي، وكان الحزن يخيم على الجميع.ورحل الفنان المنتصر بالله في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وذلك بمستشفى مصطفى كامل العسكري بمحافظة الإسكندرية.