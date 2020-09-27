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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الفنانون يودعون المنتصر بالله إلى مثواه الأخير

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:42 م
الفنانون يودعون المنتصر
الفنانون يودعون المنتصر بالله
آية سالم – حسام عسل تصوير: محمود عبد الناصر
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ودع عدد من الفنانين على رأسهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله عقب انتهاء قداس جنازته المقام بكنيسة الشهيد أبوسيفين بحي المهندسين بالقاهرة.

ورصدت عدسة «الدستور» مشاهد تشييع الجنازة بحضور عائلة وأصدقاء الفنان الراحل، من بينهم عدد من زملائه بالوسط الفني، أبرزهم الفنان أحمد بدير وهاني رمزي وبوسي شلبي، وكان الحزن يخيم على الجميع.

ورحل الفنان المنتصر بالله في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وذلك بمستشفى مصطفى كامل العسكري بمحافظة الإسكندرية.

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