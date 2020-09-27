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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول يكشف تفاصيل «طفرة» تطوير البنية الأساسية للنقل والتخزين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:18 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك طفرة حدثت لتطوير البنية الأساسية ونقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير بعد تطويرها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البترول في أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع التكرير بمسطرد اليوم، بعد الانتهاء منه بالتعاون بين قطاع البترول المصري والقطاع الخاص، باستثمارات نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وأوضح الملا، أنه تمت زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ بنسبة 180%، وزيادة طاقات خطوط المنتجات 50%، وطاقات التخزين 32%، وأسطول النقل 30% بإجمالي 400 سيارة صهريجية، وزيادة عدد محطات التموين والخدمة بنسبة 26%، بإجمالي 750 محطة.

ويعد المشروع من أكبر وأهم مشروع تكرير على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لقدراته الإنتاجية من المنتجات البترولية، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.

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