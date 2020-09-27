«سامي سعد»: مشروعات الطرق والكباري وقطار المونوريل ستغير شكل مصر

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروعات الطرق والكباري والقطارات السريعة «قطار المونوريل»، وكل المشروعات التى يمكن مشاهدتها الآن على أرض الواقع، ستُغير شكل مصر نظرًا لأهميتها لدى القيادة السياسية.وأوضح «سامي سعد»، أن أي مستثمر خارجي كان يهمه التعرف على كيفية النقل وتحرك المنتجات، وهو ما كان يمثل مشكلة كبيرة فى الماضي.وأضاف رئيس اتحاد المقاولين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة حاليًا وضعت تخطيطًا واضحًا لتسهيل حركة المنتجات، والقضاء على ما كان يواجهها من صعوبات، وعلى المستوى الداخلي أصبحنا نلاحظ سرعة تنفيذ المشروعات، وهو ما يرجع إلى سهولة نقل العمال والخامات بشكل كبير، ما سمح بالدعم اللوجستي من مكان لآخر.وأكد أن الدولة في الفترة الأخيرة، تولي اهتمامًا بالعديد من المشروعات القومية، ومنها مشروعات الطرق والكباري والأنفاق والمحاور، لأنها ربطت الجمهورية طوليًا وعرضيًا، وسهلت الحركة والمرور في كل أنحاء البلاد.وفى السياق نفسه؛ أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يجري الآن تنفيذ أكبر مشروع طرق وكباري بالمدينة، منها طريق خدمة على جانبي طريق الواحات بطول 30 كم وعرض 15 مترًا.وأضاف أن يجري أيضًا تنفيذ طريق دهشور الجنوبي لربط دائري أكتوبر الأوسطي مع محور روض الفرج، وهو ما يخدم حركة السيارات الخاصة بمنطقة الجمارك الموجودة بالمنطقة الصناعية.وأكد «الشربيني» على أهمية تنفيذ مشروع قطار «مونوريل» 6 أكتوبر ضمن مخطط تطوير شبكة مواصلات متطورة بالمدينة، ويعد نقلة ضخمة للنقل الجماعي بالتوازى مع مشروع الموقف الإقليمى بالفاصل السكنى الصناعي، وتطوير حافلات النقل الجماعى.وأشار إلى أن خط المونوريل بطول 42 كيلو متر، وبإجمالي 12 محطة هي: (جامعة الدول – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية).