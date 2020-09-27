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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس المصرية للاتصالات التنفيذي يتابع العمل بمحطتي إنزال بالبحر الأحمر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:01 م
رئيس المصرية للاتصالات
رئيس المصرية للاتصالات
طارق عتمان
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واصل المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، سلسة الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمواقع العمل المختلقة بالمحافظات، حيث قام اليوم بزيارة تفقدية لمحطتي الإنزال في رأس غارب والزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، كذلك منفذ مبيعات رأس غارب، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير التي تقوم الشركة بتنفيذها لتحسين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار حامد، خلال الزيارة، إلى الدور الكبير الذي تؤديه المصرية للاتصالات في دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات، مؤكدًا على أن الشركة تمتلك استراتيجية واضحة للحفاظ على موقعها الريادي كأول مشغل متكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، كما وجه حامد الشكر للعاملين بجميع مواقع الجمهورية على جهودهم المتسمرة للإسراع من خطى التطوير والتحديث.

وكان المهندس عادل حامد قد قام الأسبوع الماضي بزيارة تفقدية لمحطة الإنزال بسيدي كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بمحافظة الإسكندرية.

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