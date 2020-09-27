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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المراغى: مصر حريصة على توفير السلامة والصحة المهنية للعمال

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:27 م
المراغي
المراغي
دعاء جابر
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قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها حريصة على توفير السلامة والصحة المهنية للملايين من العمال في مواقع العمل الإنتاجية، وأن مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة"، جاءت لتؤكد حرص مؤسسات الدولة على صحة المصريين، وفي القلب منهم العمال، داعيا العمال إلى الاستمرار في مساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، في معركة التنمية، وكذلك مواجهة الإرهاب، وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة جبالي المراغي في مؤتمر قومي نظمته النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية اليوم الأحد، برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد، مع المؤسسة المصرية للتنمية وبناء القدرات برئاسة الدكتورة داليا المصري، وبحضور اللواء أركان حرب عبدالله فكري أباظة، مساعد وزير الدفاع، نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول محمد زكي.

وقال المراغي، إن مشاركة القوات المسلحة في هذا المؤتمر له دلالة كبيرة ويؤكد دعم هذه المؤسسة العسكرية للعمال، والوقوف معهم من أجل توعيتهم، وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، مشيدا أيضا بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتوفر الملايين من فرص العمل.

وأشاد سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، بمشاركة القوات المسلحة بهذا المستوى الرفيع في هذا المؤتمر القومي، مؤكدا على أهمية وعي العمال في هذه المرحلة لمواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف ضرب استقرار الوطن.

شارك في الجلسة الافتتاحية رؤساء النقابات العامة، الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للمرافق، إبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، وعبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، وجرى تكريم عدد كبير من النقابيين ورؤساء الشركات.

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