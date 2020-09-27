انتهاء أعمال رصف وتخطيط طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا

أعلن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء أعمال رصف وتخطيط طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بمركز مغاغة شمال محافظة المنياوكان قد تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه لرصف الطريق، وتم إسناد أعمال تخطيط ورصف الطريق للشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم تكثيف العمالة والمعدات لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة حتى يعاد فتحه واستخدامه من جديد.يذكر أن طريق مدق دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة، كان قد شهد حادثين إرهابيين استهدفا زوار الدير، حيث وقع الحادث الأول في يوم الجمعة من مطلع شهر مايو من عام 2017، وأسفر عن وقوع 28 شهيدا، والثاني كان خلال شهر نوفمبر من عام 2018، وأسفر عن استشهاد 9، ليبلغ إجمالي الشهداء في الحادثين 37، بخلاف عشرات المصابين وهو الأمر الذي جعل أجهزة الأمن والمسئولين بالمحافظة يقرروا إغلاق الطريق ووقف جميع الرحلات إلى الدير من خلال هذا الطريق لحين رصفه وتخطيطه وتأمينه أمنيا.