اجتماع بين «التعليم والصحة» بالفيوم لمناقشة استعدادات العام الدراسي

اجتمع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مع اللجنة الصحية على مستوى المحافظة بحضور الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومسؤول البيئة والسكان، ومسئولي الصحة المدرسية، والعلاقات العامة بالمديرية، بقاعة مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي المقبل.وأكد وكيل وزارة التعليم، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بصفة خاصة.كما أشار "عبد الله" الى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد في العملية التعليمية ومنها توفير البيئة الصحية اللازمة، وتوعية أولياء الأمور وتطهير الحافلات المدرسية قبل ركوب الطلاب بها مع التهوية الجيدة وقياس درجة الحرارة للطلاب،.والتشديد على تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الدخول للمدارس والخروج منها، ورفع الوعي لدى الطلاب وتوعيتهم بغسل الأيدي وعدم التزاحم بدورات المياه والمتابعة الجيدة ودخول الفصول والجلوس بها ومتابعة ورصد وتحليل بيانات غياب الطلاب، وغرفة العزل المؤقت وتخصيص مسؤول للتواصل بكل مدرسة، وتشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية.