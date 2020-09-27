التحقيق مع 4 معلمين لعدم الانضباط فى مطروح

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إحالة 4 معلمين بمدرسة "تل العيس" الثانوية الصناعية التابعة لإدارة العلمين التعليمية للشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية التي قام بها وكيل تعليم مطروح لمتابعة انتظام العمل بعدد من مدارس شرق المحافظة للاطمئنان علي جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذا للتعليمات المحددة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمواصلة متابعة الاستعدادات النهائية للمدارس لبداية الدراسة.وأكد النيلي أن الجولات الميدانية لجميع الإدارات التعليمية مستمرة لمتابعة جاهزية المدارس لانطلاق الدراسة بكل أرجاء مطروح، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الإقليم وطبقا للتكليفات الوزارية الخاصة بتكثيف الاستعدادات النهائية لضمان تحقيق انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.