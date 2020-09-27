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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«السلم والثعبان» بين أدوات التوعية بترشيد استهلاك المياه فى سوهاج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:18 م
التوعية بترشيد استهلاك
التوعية بترشيد استهلاك المياه
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنشطة توعوية لرواد نقابة المهندسين لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.

وقال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه تمت توعية المشاركين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقًا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب، وأنه يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر الثقافة المائية، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معًا.

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