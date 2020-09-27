أذربيجان تعلن سقوط ضحايا جراء القصف الأرمينى

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، إن الجيش الأذربيجاني يقوم بقصف منشآت عسكرية في أرمينيا.وقال في خطاب حول تفاقم الوضع على خط التماس في قره باغ، "إن القوات المسلحة الأرمينية، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، قامت بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني والعديد من المراكز السكنية في مناطق مختلفة".وأضاف "ونتيجة للقصف، وقعت إصابات في صفوف السكان المدنيين وبين العسكريين، وعلى ذلك يقوم الجيش الأذربيجاني بضرب مواقع عسكرية أرمينية في الوقت الراهن".علي صعيد متصل، أعلنت الحكومة الأرمينية، الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية التصعيد العسكري مع أذربيجان في إقليم قره باغ.من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إن آلاف المواطنين يريدون التسجيل كمتطوعين للذهاب إلى جبهات قره باغ، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليست هناك حاجة حاليًا لتجنيد متطوعين.وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ، ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.