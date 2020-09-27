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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط نصاب جمع نصف مليون جنيه من مواطنين بالغربية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:14 م
ضبط نصاب
ضبط نصاب
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الأحد، من ضبط متهم بالنصب بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، استولى على نصف مليون جنيه من 4 مواطنين، بزعم استثمارها فى تجارة الملابس مقابل أرباح شهرية.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من4 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون، وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص حاصل على ليسانس مقيم بدائرة مركز كفرالزيات، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها، وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها أربعمائة خمسة وسبعون ألف جنيه، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.

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