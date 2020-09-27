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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جامعة مصر» تبدأ تفعيل قرار إنشاء كلية التمريض

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:09 م
خالد الطوخي
خالد الطوخي
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بدأت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تفعيل قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بإنشاء كلية مستقلة للتمريض في الجامعة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة من أجل استصدار قرار جمهوري بإنشاء هذه الكلية.

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على تعديل مسمى كلية «العلوم الطبية التطبيقية» في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ليصبح كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية»، مع إضافة كلية التمريض إلى كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالسعي نحو الارتقاء بجميع مجالات التعليم في الجامعة وعلى وجه الخصوص التعليم الذي يتعلق بالخدمات الطبية خصوصًا في ظل ما تشهده البلاد من حاجة ماسة للمزيد من الأطباء والطواقم الصحية.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه يتطلع لأن تكون الكلية الجديدة مركزًا متميزًا في مجال تعليم التمريض والبحث العلمي وخدمة المجتمع وأن تكون قادرة على التنافس محليًا وإقليميًا.

وأشارت الدكتورة فاطمة الشرقاوي، عميد كلية العلوم الطبية والتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن كلية التمريض تكمن رسالتها في إعداد خريج قادر على تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة وتقديم بحوث علمية متطورة والقيام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع.

وأضافت أن الكلية ستعمل على إعداد كوادر تمريضية متميزة علميًا ومهاريًا وإداريًا، وقادرين على تقديم الرعاية التمريضية الشاملة للفرد والأسرة والمجتمع والمنافسة الفعالة في سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال البرامج المتميزة وتهيئة البيئة التعليمية والبحثية التي تسهم في تطوير مهنة التمريض وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر والمسؤول عن العلاقات الدولية بالجامعة، إن كلية التمريض الجديدة تمتلك التميز والكفاءة بما ستقدمه من علم ومعرفة في مجالات تفتح فرص التفوق والتميز على الصعيد الشخصي وعلى صعيد المنظمات المختلفة بمساهمتها في إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهاريًا ومهنيًا قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل.

وأضافت أن الكلية الجديدة تعتمد على برامج تعليمية تستند على معايير أكاديمية معتمدة وبحث علمي يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

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