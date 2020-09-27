وزير البترول: نجاحات أخر 6 سنوات خفضت فاتورة استيراد 12 مليون طن سنويا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى إلى استمرار نجاحات قطاع البترول على مدار 6 سنوات متتالية، والتي شهدت لها جميع دول العالم رغم التحديات التي واجهتها وزارة البترول خلال عامي 20132014، بسبب تقادم مصافي التكرير في مصر، ما أدى لانخفاض الاستثمارات البترولية، بسبب الاستيراد الذي وصل إلى نحو 12 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البترول أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع التكرير بمسطرد اليوم بعد الانتهاء منه بالتعاون بين قطاع البترول المصري والقطاع الخاص، باستثمارات نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.وأشار وزير البترول، إلى أن قطاع البترول عمل على تحسين وضع البنية التحية وتطوير معامل التكرير، والعمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لتكريره والحد من عمليات الاستيراد، الأمر الذي تطلب تطوير البنية الأساسية من نقل وتخزين للمواد البترولية من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة التي تكلفت عشرات المليارات من الدولارات لتنفيذها.