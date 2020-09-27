تأجيل محاكمة رئيس «سينا كولا» للتهرب من دفع 383 مليون جنيه ضرائب

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.وتنتظر المحكمة ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها.البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158.20 جنيها، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، أنه فى غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم "مصطفى.م.ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا فى 23 ديسمبر 2019.وينظر القضية المستشار المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز وكريم عثمان الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحى.