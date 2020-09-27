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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

أزهري: على الداعية أن يكون ملما بعلوم الشريعة وفقه الواقع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:56 م
الدكتور نبيل السمالوطي
الدكتور نبيل السمالوطي
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قال الدكتور نبيل السمالوطي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الدعوة لا تمارس إلا في ظروف بيئية معينة، لذلك يجب على الداعية أن يكون ملما بأمرين هامين؛ هما علوم الشريعة وفقه الواقع.

وأوضح السمالوطي - خلال محاضرته التي ألقاها بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة وعلماء تايلاند عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - أن واجب العلماء في عصرنا الراهن ضرورة معرفة ظروف المخاطبين النفسية وخصائصهم الشخصية، وأيضا النظم الاجتماعية التي تمارس فيها الدعوة وأن يكون على علم بالمشكلات التي يعاني منها المخاطبون، إلى جانب وجوب إسهامهم في صناعة الإنسان وصناعة فكره وقلبه ووجدانه على أسس سليمة، وأن يوضحوا حقائق الدين الصحيح عقيدة وشريعة وحضارة وسيرة وتاريخا.

وطالب السمالوطي المتدربين بأن يركزوا على الشباب بشكل مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقع عليهم مواجهة خطورة انتشار التجنيد الإلكتروني للجماعات المنحرفة لبعض الشباب، وأن يصححوا تلك الأخطاء التي تروجها الجماعات الإرهابية من خلال نشر الشائعات، ونشر الأفكار الزائفة تحت مظلة إسلامية مغلوطة.

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