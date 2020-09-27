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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تذكر ضحايا كورونا «يوم الغفران»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:50 م
رؤوفين ريفلين
رؤوفين ريفلين
وكالات
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حث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأحد، على تذكر من فقدوا أرواحهم بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال إحياء "يوم كيبور" (يوم الغفران) التي يبدأ مساء اليوم الأحد.

وفي كلمة، قال ريفلين إنه سيضيء شمعة ويصلي من أجل نحو 1450 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن في إسرائيل بسبب كورونا.

و"يوم كيبور"، الذي يستمر حتى مساء الاثنين، هو العطلة الأهم في التقويم اليهودي، حيث يذهب مئات الآلاف من الناس عادة إلى الكُنُس للصلاة.

وحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الناس على الصلاة في الهواء الطلق بدلا من الأماكن المغلقة لتجنب مخاطر العدوى، وهي دعوة أطلقها أيضا الحاخامات، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ويخشى كثيرون أن اليهود المتشددين بوجه خاص لن يستجيبوا للدعوة، ما يهدد بانتشار أوسع للفيروس.

وسجلت أعداد الإصابات الجديدة مستويات قياسية مرتفعة في إسرائيل مؤخرا، ما حمل الحكومة على فرض إغلاق ثان.

وتم أمس الأول الجمعة تسجيل عدد قياسي مرتفع للإصابات الجديدة حيث بلغ 8315 إصابة.

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