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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد من «الصحة العالمية» يتفقد «فاكسيرا» ويتابع التجارب السريرية على اللقاح الصينى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:55 م
التجارب السريرية
التجارب السريرية على اللقاح الصيني
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية صباح اليوم الأحد للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الوفد سيتفقد خطوط إنتاج الشركة والكشف عن آخر مستجدات التجارب السريرية التى تجرى على المصل الصيني لفيروس كورونا، حيث رافق الوفد الدكتورة هبة والي رئيس الشركة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت منذ أسبوعين عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكّد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات، والتي ستسهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من أخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنَّ تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).

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