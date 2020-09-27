رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء تناشد المواطنين الاستفادة من التيسيرات المقدمة بـ«مخالفات البناء»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:43 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
أ ش أ
طباعة
ناشد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة، حيث يتم سداد نسبة 25 % من إجمالي القيمة كجدية للتصالح طبقا للقانون، ويتم سداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيفا عنهم.

وأشار محافظ شمال سيناء - في تصريح اليوم الأحد - إلى استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رئيس الوزراء مع استمرار التيسيرات والتخفيضات المقررة.

ووجه المحافظ مجالس المدن للتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء واستمرار العمل طوال اليوم لاستقبال المواطنين بما في ذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات تيسيرا على المواطنين.. مشيرا إلى وصول التخفيضات إلى نسبة 50 % من القيمة المحددة بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وتحديد سعر المتر في المساحات التي لا تزيد على 100 متر مربع بقيمة 50 جنيها، وكذلك في القرى والتجمعات على مستوى المحافظة.

وأكد شوشة وجود مساهمات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لدعم غير القادرين ومساعدتهم على سداد نسبة الـ 25 % مقدم جدية التصالح، والتركيز على الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 متر، والاستفادة من قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الخصوص.

وأضاف أن قانون التصالح يراعى في تحديد القيمة المكان والتميز ونوع النشاط.. مشيرا إلى أن محافظة شمال سيناء كانت سباقة في تحديد أسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين، وأنه تم تقسيم كل مدينة إلى قطاعات، حيث تم تحديد سعر كل قطاع ومنطقة حسب التميز والموقع.

من جانبه، أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن التصالح وتقنين الأوضاع لصالح المواطن بالدرجة الأولى، وأنه سيتم بشكل فوري بعد انتهاء المدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.

موضوعات متعلقة

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

في التاسعة مساءً.. مفاجأة كبيرة للمصريين على «إكسترا نيوز»

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها

الصور

image description

تطهير ترعة نجع حمادي ورفع نواتج المخلفات بأسيوط

image description

استلام مدرسة إعدادية وجناح توسع تعليم أساسي بمركزين في أسيوط

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

image description

شارع اللبينى بفيصل يغرق فى «شبر ميه».. و«مياه الجيزة» تدفع بشفاطات (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسى: مليار جنيه سنويًا لتنمية منطقة مسطرد وخدمة أهاليها

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

كيفية عمل تقليل الاغتراب 2020

بعد 50 عاما.. كشف سر غرق أخطر غواصة نووية أمريكية

إطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة» على برنامج الأمم المتحدة للتكوين العسكري للنساء

البرتغالى «باتشيكو» يصل إلى القاهرة لتدريب الزمالك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية

المترجمة زهرة حسن في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

عرض مسرحية «الدنيا رواية هزلية» بمكتبة الإسكندرية.. غدا

«عبد الناصر.. حقائق وأباطيل» فى برنامج اقرأ معانا الليلة