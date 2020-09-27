«مصر للطيران» تسير 30 رحلة جوية غدا

تسير مصر للطيران غدًا الإثنين، 30 رحلة جوية بمعدل واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من جدة، دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و3 شحن جوي، تنقل جميعها ما يقرب من 4100 راكب.وتطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة، لرصد الركاب الذين تزيد درجات حراراتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.