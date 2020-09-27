إحباط تهريب 105 هواتف «آيفون» بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات يحاول الخروج من صالة الوصول ومعه 3 حقائب و"هاندباج"، حيث تلاحظ عند مراجعة جواز السفر قصر مدة سفره لمرتين متتاليتين، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.طلب من الراكب تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، ووضع الحقائب الثلاث على الجهاز وحاول إخفاء "الهاندباج"، فطلب منه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 وضعها فتلاحظ لمأمور الفحص القائم بالتفتيش على الجهاز وجود كميات من التليفونات فيها.بالعرض على أحمد سعد عبدالمطلب، مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف إبراهيم الدسوقي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 105 هواتف محمول "iPhone" داخل الحقيبة.وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 26 لسنة 2020 وإخطار إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.