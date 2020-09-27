الخطوط القطرية تعلن عن خسائر 1.92 مليار دولار وسط أزمة كورونا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأحد، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار)للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وسط أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.وكشفت الشركة عن تسلمها 7.3 مليار ريال مقدما من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد مارس وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.