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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط القطرية تعلن عن خسائر 1.92 مليار دولار وسط أزمة كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:34 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
وكالات
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأحد، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار)
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وسط أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.

وكشفت الشركة عن تسلمها 7.3 مليار ريال مقدما من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد مارس وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.

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