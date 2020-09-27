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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

النمو الرأسي.. «السيسي» يكشف ملامح الخطة الجديدة للاستفادة من أراضى الدولة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:33 م
السيسي
السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك خطة للدولة، حيث سيتم الإعلان قريبا عن خطة لصالح الأراضى الموجودة داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية لهذه المحافظات، فى إطار تنفيذ النمو الرأسى، لتوفير السكن فى إطار مواجهة الزيادة السكانية خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى المدن الجديدة، ولمنع الزحف والبناء على الأراضى الزراعية.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات البترول الجديدة فى مسطرد بالقليوبية: "خلونا فى محافظة مثل الغربية أو البحيرة أو القليوبية أو أسيوط وغيرها.. داخل كل محافظة الأراضى التابعة للدولة مثل أراضى شركات قطاع الأعمال أو أراضى خاصة بالمحافظات.. ونوفر لهم سكن من أجل مواجهة النمو.. ولو وصل إلى 500 ألف أو 600 ألف شقة فى السنة هنعمل ده".

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