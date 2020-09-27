الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف القتال في «ناغورني قره باغ»

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد، لوقف القتال بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ و"العودة فورا إلى المفاوضات".وقال ميشال على تويتر "على التحرّكات العسكرية أن تتوقف بشكل عاجل لمنع مزيد من التصعيد"، داعيا "للعودة فورا إلى المفاوضات دون شروط".