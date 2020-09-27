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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العناني» و«غنيم» يبحثان دفع حركة السياحة إلى بني سويف

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:32 م
العناني وغنيم
العناني وغنيم
فاتن غلاب
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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف بحث تعزيز سبل التعاون لدفع الحركة السياحية إلى المحافظة، حيث تمت مناقشة آليات وضع خطة استراتيجية لوضع المحافظة على الخريطة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، ما سيساهم في جذب مزيد من الزائرين إليها، ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها هي مشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هرم وواحة "ميدوم".

وأكد وزير السياحة والآثار، في بداية الاجتماع، حرص الوزارة من خلال خطة متكاملة لتحقيق نقلة نوعية في مجال السياحة، ضمن إستراتجية الدولة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن من أهم الجهود المبذولة في هذا الصدد العمل على خلق مزارات سياحية جديدة عن طريق استثمار الموارد والميزات النسبية والتنافسية المتوافرة في كافة ربوع مصر، خاصة المناطق الواعدة التي لم تحصل على مكانتها السياحية التي تستحقها.

ومن جهته، أعرب محافظ بني سويف، عن شكره وتقديره للجهود النوعية لوزير السياحة والآثار، والتي من أهمها العمل من خلال خطة تتضح معالمها وخطواتها العملية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم إعداد إستراتيجية سياحية لـ5 سنوات مقبلة، تهدف إلى حصول المحافظة على مكان مميز بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، مؤكدا على أن تعاون مع الوزارة سيسهم بشكل كبير في خروج الخطة لحيز التنفيذ.

وأشار محافظ بني سويف خلال الاجتماع إلى حرص المحافظة التركيز على عنصر التنمية الاقتصادية ضمن الاستراتيجية السياحية للمحافظة، بحيث يكون الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن السويفي أهم محاورها، بجانب العناصر الأخرى المهمة، حيث يجرى حاليا تحقيق تنمية بالقرى المحيطة والمجاورة لمنطقة "هرم ميدوم"، وجار إعداد خطة وبرنامج تدريبي لنشر الوعي السياحي والأثري بين جموع شعب بني سويف.

وتم خلال الاجتماع استعراض التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع السياحي (بناء الرؤية الشاملة)، بهدف الوصول للصياغة النهائية للرؤية التنموية لقطاع السياحة بالمحافظة، من خلال استعراض الأهداف والمشروعات الممكنة، والتي يمكن أن تجعل لبني سويف موقعا مميزا على الخريطة السياحية المصرية "محليا ودوليا " ولدعم المحافظة تنمويا.

كما تم استعراض أهم المقومات السياحية مثل وجود محمية كهف وادي سنور بالمحافظة والعديد من مقومات السياحة الأثرية والترفيهية وسياحة السفاري، وشهرة بني سويف بالمناخ المشمس الدفيء شتاءً، في ظل وجود نواة أولية للتنمية السياحية تتمثل في القليل من الطاقة الفندقية القائمة والثراء النسبي للمحافظة في مواردها السياحية سواء الأثرية أو الطبيعية والبيئية، واستقرار الحالة الأمنية للمحافظة بني سويف.

كما تطرق الاجتماع لأهم المشروعات الطموحة التي تتضمنها استراتيجية المحافظة.

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