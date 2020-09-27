«أطفال بلا مأوى» ينقذ 2 من كبار السن وينقلهما لدور رعاية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع 2 من كبار السن المتواجدين بالشارع بمحافظة القليوبية (الخصوص).وعلى الفور تحرك الفريق والتوجه لمكان البلاغ وتبين أن المواطن "أ. ع.ال.م" 53 عاما يعانى من أمراض السكر وغيبوبة مستمرة، والمواطن "س.م.ج" 56 عاما يعانى من أمراض الكبد وهم متواجدين بالشارع.قام الفريق بشرح الخدمات التي يمكن تقديمها واقناعهم بضرورة التواجد في مكان يوفر لهم حياة كريمة.وتم اتخاذ اللازم وعمل بعض الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على استقرار الحالات طبيا وتم ايداعهم بدار عقيلة السماع لرعاية الكبار بلا مأوى بمحافظة القاهرة.وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.