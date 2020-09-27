السيسي: «مستكترين علينا إن ربنا ساترها معانا في كورونا»

حذَّر الرئيس عبدالفتاح السيسي من احتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر، قائلا: «الأعداد رجعت تزيد تاني في دول أكثر تقدمًا بكتير، لدرجة إن الأعداد فيها أكثر من 10 آلاف و15 ألف حالة يوميًا».وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروعات في منطقة مسطرد، اليوم الأحد: «نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ومصداقية كاملة، ومفيش مجال للعبث في مثل هذه الأمور».وتابع: «لازم ننتبه كدولة ومواطنين على ما وصلنا إليه، وإحنا داخلين على الشتا، ولو ماخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.. وبنقول للإعلام ساعدنا إننا نستمر في ده».ووجّه الرئيس السيسي رسالة لأعداء الوطن قائلًا: «إنتوا مستكترين علينا إن ربنا يسترها معانا في كورونا.. بيحسدونا وبيقولوا ليه مصر كده؟.. مصر كده علشان ناسها طيبين ومش بتاعت أذى وتخريب وتدمير في الدول.. إحنا بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبنى بلدنا».وناشد الرئيس السيسي المصريين قائلا: «نخلى بالنا على ما تحقق من نجاح في موضوع كورونا.. وبنقول لوزيرة الصحة نراجع تاني الإجراءات في المستشفيات ومستشفيات الحميات تحسبا لأي طارئ».