وزير البترول يهدى السيسى «برج تقطير» لتكرير المنتجات النفطية

قدم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي عبارة عن نموذج لـ"برج تقطير" لتكرير المنتجات البترولية، على هامش افتتاح مجمع التكرير بمسطرد بعد الانتهاء منه بالتعاون مع القطاع الخاص، باستثمارات نحو 3.4 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.ويعد المشروع من أكبر وأهم مشروعات التكرير على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لقدراته الإنتاجية من المنتجات البترولية، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.حضر الافتتاح الذي شهده الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء والمسئولين في الدولة، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وعدد من الشخصيات العامة.