«الخراب ميرضيش ربنا».. 8 رسائل مهمة من السيسى اليوم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية، والذي يعد من أكبر وأهم مشاريع التكرير على مستوى الشرق الأوسط، لقدراته الإنتاجية، ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسئولين في الدولة، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وعدد من الشخصيات العامة.ووجه السيسي، خلال حفل الافتتاح، عدة رسائل حول عملية البناء التي تشهدها مصر وفي مقابل دعوات الخراب والدمار، والتي يرصدها "الدستور" في السطور التالية.- أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن محاولات تزييف الوعي تهدف إلى إحباط جهود التنمية والبناء، متابعا: "هما بيقولوا التغيير.. ده بيقدموه للناس لكن الوجه الحقيقي اللي عايزين يوصلوله هو تدمير الدولة وتدمير الناس بدعاوى كاذبة زائفة".- وجه الرئيس بضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات، من أجل تحسين شكل المجتمع في منطقة مسطرد وتغيير حياة الناس إلى الأفضل.- قال السيسي: "والله لن تقوم دول حتى على منهج ديني حقيقي ويكون أساسها مبنيا على خراب وتدمير، هذا الأمر ميرضيش ربنا، ناس كانت عايشة مطمئنة مستقرة، نخربهم ونخليهم يسيبوا بلادهم ويعيشوا في معسكرات لاجئين".- أكد السيسي أن القوى التي تتربص بالدول تحت دعاوى دينية لا يمكن أن تقوم لها قائمة "طالما أنها تتخذ الدين ستارا لأهدافها التي لا تخرج أبدا عن هدف تدمير الدول".- قال الرئيس إن دولًا "لم يسمها" تجاوزت خسائرها جراء تعرضها للتخريب أكثر من 400 مليار دولار.- خسائر تلك الدول ليست للتطوير أو الإضافة ولكنها، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، تقديرات للخسائر التي ترتبت علي الدعاوى المغرضة المغلفة بدعاوي التغيير ولكنها أدت الى التخريب.- شدد الرئيس على أهمية دور الإعلام فى تعزيز وعي المواطن المصري، وشرح وتوضيح الإنجازات التي تحققها الدولة، وتعزيز الانتماء لدى المواطن.- مجمع مسطرد الذي سوف يتم افتتاحه اليوم، بدأ العمل فيه من قبل 2011 وتوقف نتيجة أحداث 2011.