«سعفان» يكرم الشركات المساهمة فى تسجيل العمالة غير المنتظمة بالعلمين

كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من الشركات التي شاركت في عملية حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة، حيث منح درع وشهادة تقدير إلى 10 شركات هي: أوراسكوم للإنشاء، وأبناء حسن علام، ومجموعة اتحاد المقاولين العالمية، والهندسية للصناعات والتشييد (سياك)، وجاما، وريدكون للتعمير، والهندسية للإنشاء والتعمير (درة)، والبحر الأحمر للمقاولات، وكونكورد (الحي اللاتيني)، وبتروجت.كما منح 8 شركات شهادات تقدير لشركات: المتحدة للمقاولات، والمقاولون العرب، وسامكريت مصر، والوطنية للتشييد (سامكو)، وكونكريت بلس للإنشاء والخرسانة، والإسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)، ووادي النيل، والوطنية للمقاولات العامة.وقال وزير القوى العاملة، إنه قبل ثلاثة أسابيع تم البدء لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع، وتم تخصيص 3 كرفانات الأول خاص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، والثاني خاص بتسجيل استمارات البطاقات، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذي أنهى قياس مستوى مهارته.وشدد على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.وكان الوزير قد شكل لجنة من الإدارات المركزية من وزارة القوى العاملة شملت التدريب المهني، والتشغيل وسوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن مديريتي القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح للبدء في رعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتوفير الحماية التأمينية والرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.